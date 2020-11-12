وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 13:10

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - قرعة مصر 2021

أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الخميس مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب".

وتأتي تلك المبادرة في إطار الاستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال أشرف صبحي: "أشيد بالتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للإعلام في إطلاق المبادرة لنشر القيم الإيجابية والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت الهام".

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وتابع "كرة القدم وصناعتها تعتمد على اللاعبين والجماهير والأندية واتحاد الكرة ووسائل الإعلام المختلفة في منظومة رياضية متكاملة".

وأضاف "الإعلام يعد شريك النجاح الأسمى وطاقة إيجابية تسير مع الدولة المصرية".

وشدد وزير الرياضة "مبادرة مصر أولا، لا للتعصب لا تقتصر فقط على مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة، لكننا نتجه نحو تنفيذ حملات مستمرة للحديث عن أهمية نبذ التعصب في الوسط الرياضي".

ويستعد الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر.

وزير الرياضة أشرف صبحي لا للتعصب
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