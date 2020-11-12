لا جازيتا: قلق حول عدم لحاق روبيرتو مانشيني بمباراة بولندا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 13:06

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

أبلغ روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه لن يتواجد مع المنتخب اليوم الخميس في التدريبات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن مانشيني لن يحضر لأنه "على الأغلب" مازال مصابا بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ويخضع مانشيني لمسحة يوميا لكنه بحاجة لمسحتين سلبيتين لكي يتمكن من التواجد مع المنتخب الإيطالي.

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وأوضحت الصحيفة أن المخاوف تتزايد باحتمالية غيابه عن مباراة بولندا الهامة في دوري الأمم الأوروبية، في حين أن ألبريجو إيفاني قد يقود المنتخب حتى عودة المدرب.

إيطاليا واجهت إستونيا يوم الأربعاء وفازت بنتيجة 4-0، بقيادة إيفاني.

وكتب مانشيني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أداء جيد، عملتم بشكل رائع تحت قيادة السيد إيفاني، والذي أشكره بشدة".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع بولندا في 15 من الشهر ذاته في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية.

وينهي المنتخب الإيطالي الأجندة الدولية بلقاء البوسنة والهرسك في 18 نوفمبر في سادس جولا دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط خلف بولندا صاحبة السبع نقاط.

ويبتعد منتخب إيطاليا عن ملاحقه هولندا بنقطتين.

فيما يأتي منتخب البوسنة والهرسك رابعة بنقطتين فقط.

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