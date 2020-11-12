توتوسبورت: إنتر يستهدف ضم ميليك وماكسيموفيتش

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

أريك ميليك

يستهدف نادي إنتر ضم إريك ميليك ونيكولا ماكسيموفيتش ثنائي نابولي، وينتهي تعاقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن إنتر يسعى للحصول على توقيع الثنائي في أٌقرب فترة ممكنة.

وكان ميليك هدفا لفريق إنتر في السابق، لكنه أصبح قريبا من الخروج من نادي نابولي بعد خروجه قوائم الفريق في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.

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وأشار التقرير إلى أن إنتر رغم ذلك لا يريد أن ينفق الكثير من المال ويسعى للحصول على اللاعب مجانا.

ويدرس إنتر إمكانية تقديم صفقة مبادلة في يناير بضم ميليك مقابل رحيل ماتياس فيسينو في يناير المقبل.

وكشف التقرير إلى أن كونتي يسعى للتعاقد مع قلب دفاع جديد وتم وضع اسم نيكولا ماكسيموفيتش على قائمة طلبات الفريق.

وينتهي تعاقد ماكسيموفيتش في نهاية الموسم الجاري ويمكنه التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

نابولي إنتر ميليك
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