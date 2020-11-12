جريندو يعود لـ المصري وينتظم في المعسكر

انضم محمد عبد اللطيف "جريندو" إلى تدريبات النادي المصري استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.

وتواجد جريندو في معسكر الفريق اليوم الخميس بمدينة شرم الشيخ، وتحت قيادة علي ماهر المدير الفني.

بعض التقارير أشارت لتمرد جريندو ورفضه العودة للمصري خلال الموسم المقبل، قبل أن ينفي اللاعب تمرده عبر الصفحة الرسمية للنادي ويؤكد عودته، ثم يعود بالفعل.

اللاعب قال لصفحة المصري بأنه سينضم لمعسكر إعداد الفريق بعد انتهاء إجازة الزواج التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.

جريندو قضى الموسم الماضي معارا لنادي حرس الحدود من المصري.

صاحب الـ 29 عاما شارك الموسم الماضي في 31 مباراة. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.