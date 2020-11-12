ديبالا: أهوى جمع قمصان اللاعبين.. ومن ينكر وجود كورونا مثل من يؤمن بأن الأرض مسطحة

قال باولو ديبالا نجم يوفنتوس إنه يحب جمع قمصان كرة القدم إذ يمتلك المئات منها، مشيرا إلى أنه كان قريبا من شراء قميصي أليساندرو ديل بييرو أسطورة فريقه ودييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين في مزاد إلا أنه لم ينجح.

وصرح ديبالا عبر مجلة "فانيتي فير" الأمريكية قائلا: "من ينكرون وجود كوفيد 19 لديهم نفس القيمة الفكرية للأشخاص الذين يصدقون أن الأرض مسطحة".

وواصل "أحب جمع قمصان كرة القدم، لدي المئات منها، بعضها كان مبادلة مع اللاعبين عقب نهاية المباراة".

وتابع "بعضها كانت هدايا من زملائي الذين يلعبون في منتخبات مختلفة، لكن في بعض الأحيان أشتري بدوري كذلك".

واسترسل "ذات مرة كنت قريبا من شراء أحد قمصان أليساندرو ديل بييرو في مزاد".

وأتم "وكذلك قميص لدييجو مارادونا ارتداه في مواجهة ضد البرازيل، لكن شخص آخر دفع أكثر مني وحصل عليهما".

صاحب الـ26 عاما شارك مع يوفنتوس في 6 مباريات خلال الموسم الجاري في كل المسابقات سجل خلالها هدفا.