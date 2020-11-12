كرة سلة - حتى لا تتعارض مع نهائي القدم.. الموافقة على طلب مصر بتعديل موعد مباراة بالتصفيات

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

مصر - المغرب كرة سلة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة السلة على طلب الاتحاد مصر بتعديل موعد المباراة الافتتاحية بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام أولى مباريات منتخب السلة في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا يوم الجمعة 27 نوفمبر في الثامنة مساء.

ووافق الاتحاد الإفريقي على تقديم موعد المباراة الافتتاحية إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.

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ويأتي ذلك حتى لا تتعارض المباراة مع لقاء الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات تصفيات إفريقيا لكرة السلة على صالة الاتحاد السكندري.

ودخل منتخب رجال السلة في معسكر مغلق حتى موعد مباريات التصفيات.

كرة سلة مصر
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