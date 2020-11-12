سيريجو: فخور بقيادة إيطاليا.. لدينا العديد من الشباب وهم إضافة لمنتخبنا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 11:51

كتب : FilGoal

سالفاتوري سيريجو

أعرب سالفوري سيريجو حارس مرمى منتخب إيطاليا عن شعوره بالفخر لارتداء شارة القيادة.

وشارك سيريجو حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق وتورينو الحالي في فوز إيطاليا بنتيجة 4-0 وديا على إستونيا.

وقال سيريجو لقناة راي سبورت: "لا يحدث ذلك كثيرا من الوقت، أنا أستمتع بذلك وأشعر بالفخر وسعيد لعائلتي وتورينو".

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وتابع "المنتخب يضم مجموعة جيدة، نحاول الترحيب بكل لاعب وجعله يشعر بالراحة مع الفريق".

وشارك مع المنتخب عدد من اللاعبين الشباب مثل أليساندرو باستوني ولوكا بيليجريني وبيترو بيلجري ودافيدي كالابريا وماتيو بيسينا لأول مرة مع الأزوري.

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين الشباب، لدينا هوية وتدربنا لمدة يومين، أحيانا قد يرتكب الشخص أخطاء لكننا الآن نستمتع باللحظة".

وأتم سيريجو تصريحاته "باستوني يقدم مستويات عالية، وهذا ما يجب على اللاعب فعله لتحسين مستواه كمحترف".

منتخب إيطاليا سيريجو
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