مدرب وادي دجلة يكشف سبب تعثر انتقال رمضان "بيكهام" إلى الأهلي

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 11:22

كتب : FilGoal

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

كشف محمد عبد الواحد مدرب عام وادي دجلة عن سبب تعثر انتقال أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الفريق إلى الأهلي.

وقال محمد عبد الواحد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "كان هناك اتفاق بين الناديين على انتقال اللاعب إلى الأهلي بمقابل مادي معين".

وأضاف "الأهلي أراد تقليل هذا المقابل المادي، على أن يحصل وادي دجلة على لاعبين بنظام الإعارة في المقابل".

أخبار متعلقة
مزيد من الخيارات وصراع رقمي مع ربيعة.. لماذا يحتاج دفاع الأهلي لـ بانون صلاح: هذه نصيحتي للأباء من أجل مستقبل أبنائهم.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: محمد مجدي سينضم لـ البنك الأهلي أمير توفيق لـ في الجول: هذه أسباب تعاقد الأهلي مع بدر بانون.. ورأي موسيماني في الصفقة

مدرب دجلة واصل "اللاعبون المعروضين لم يكونوا ضمن احتياجاتنا. ليس تقليلا منهم لكننا لم نكن بحاجة للاعبين في مراكزهم، وبالتالي تعثرت الصفقة".

أحمد رمضان بيكهام شارك هذا الموسم في 28 مباراة حتى الآن بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم هدفين.

صاحب الـ23 عاما كان أحد أعضاء منتخب مصر تحت 23 سنة الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

أحمد رمضان بيكهام الأهلي الزمالك وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي 5 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: اختيار ملعب السويس لنا إجراء روتيني.. هذا مطلبنا 10 دقيقة | الدوري المصري
كلاتنبرج: مورينيو يحملني مسؤولية إقالته من تشيلسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عدا الونش وبنشرقي وساسي.. الزمالك يبدأ معسكره المغلق للقاء الأهلي 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر مقرب من صالح لـ في الجول: حالته مستقرة ولا صحة لما يقال 32 دقيقة | مصر
إيفرا: أليوسكي يستحق الفوز بالأوسكار عن لقطته مع بيبي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من أبو ريدة وآخر بـ كاف يوضحان لـ في الجول: حقيقة "صورة العمرة" بعد إيقاف أحمد 57 دقيقة | إفريقيا
تغريدة – "أيفون لزوجتي" و"غناء للمنافس في فيديو".. كيف كانت وعود الجمهور حال التتويج بإفريقيا ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 تشامبرلين: صلاح لن يكون سعيدا بمقعده في مقر تدريبات ليفربول الجديد 4 نادي زد: اتفقنا مع الحضري على عدم إتمام التعاقد بيننا
قد ينال إعجابك