مدرب وادي دجلة يكشف سبب تعثر انتقال رمضان "بيكهام" إلى الأهلي

كشف محمد عبد الواحد مدرب عام وادي دجلة عن سبب تعثر انتقال أحمد رمضان "بيكهام" مدافع الفريق إلى الأهلي.

وقال محمد عبد الواحد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "كان هناك اتفاق بين الناديين على انتقال اللاعب إلى الأهلي بمقابل مادي معين".

وأضاف "الأهلي أراد تقليل هذا المقابل المادي، على أن يحصل وادي دجلة على لاعبين بنظام الإعارة في المقابل".

مدرب دجلة واصل "اللاعبون المعروضين لم يكونوا ضمن احتياجاتنا. ليس تقليلا منهم لكننا لم نكن بحاجة للاعبين في مراكزهم، وبالتالي تعثرت الصفقة".

أحمد رمضان بيكهام شارك هذا الموسم في 28 مباراة حتى الآن بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم هدفين.

صاحب الـ23 عاما كان أحد أعضاء منتخب مصر تحت 23 سنة الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

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