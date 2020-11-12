باستوني: المشاركة الدولية الأولى حلم تحقق.. ولا أستبعد تشارك الدفاع مع بونوتشي

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

أليساندرو باستوني

وصف أليساندرو باستوني مشاركته الدولية الأولى مع إيطاليا بالحلم الذي تحقق، ودليل على تقدمه كلاعب.

أليساندرو باستوني

النادي : إنتر ميلان

إيطاليا

ويشارك باستوني بصفة أساسية مع إنتر، ورغم ذلك كانت مشاركته الدولية الأولى أمس الأربعاء.

ونجح منتخب إيطاليا في التغلب على إستونيا بأربعة أهداف دون مقابل.

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وقال باستوني: "المشاركة مع منتخب إيطاليا حلم تحول إلى حقيقة، جميع الأطفال يبدأون لعب كرة القدم بالرغبة في ارتداء قميص منتخب إيطاليا".

وأضاف باستوني لقناة راي سبورت "حدث ذلك أخيرا ولم أستطع أن أكون أكثر سعادة".

وعن ليوناردو بونوتشي قال: "قلت دائما إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا معه، هو لاعب رائع حقا وأحاول التعلم منه".

وأضاف "يمكنني أن أِشكل شراكة مع بونوتشي في خط الدفاع، ولا أستبعد ذلك".

وأتم تصريحاته "أشعر أنني تطورت جسديا وعقليا، الموسم الماضي لم ألعب في دوري أبطال أوروبا بينما هذا العام شاركت في الثلاث مباريات".

إنتر أليساندرو باستوني
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