مواعيد مباريات الخميس 12-11-2020 والقنوات الناقلة – مصر تواجه كوريا.. وتصفيات أمريكا الجنوبية

المنتخب الأوليمبي يواجه كوريا الجنوبية، فيما تٌلعب مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد كل مباريات اليوم الخميس، والموافق 11 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثالثة عصرا. أوغندا تواجه جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

في السادسة مساء يحل السودان ضيفا على غانا في أكرا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

وتختتم كوت ديفوار اليوم بمواجهة زيمبابوي الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 7.

المنتخب الأوليمبي

منتخب مصر الأوليمبي يواجه كوريا الجنوبية الساعة الثامنة مساء في مباراة ودية على استاد الأهلي WE السلام ضمن البطولة الودية استعدادا لأوليمبياد طوكيو. المباراة منقول عبر قناة أون تايم سبورتس.

تصفيات يورو 2021

وفي تصفيات كأس الأمم الأوروبية، تقام العديد من المباريات، أهمها بين صربيا واسكتلندا الساعة السابعة مساء عبر بي إن سبورتس 1، والمجر مع أيسلندا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورتس 3.

مباريات ودية

وعلى النطاق الودي، تلعب لبنان مع البحرين الساعة الرابعة عصرا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3.

وتلعب إنجلترا مع أيرلندا الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

تصفيات أمريكا الجنوبية

وختام تلعب الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022. بوليفيا تواجه الإكوادور الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وتلعب الأرجنتين مع باراجواي في الثانية فجرا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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