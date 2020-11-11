هجوم عنيف من توني كروس على فيفا ويويفا

هاجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أفكار الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي بشأن إقامة بطولات جديدة تستنزف اللاعبين بدنيا، حسب وجهة نظره.

وقال كروس خلال لقاءه مع شقيقه فيليكس في مدونة صوتية تجمعهما: "نحن كلاعبين مجرد دمى في يد فيفا ويويفا، البطولات الجديدة استحدثت من أجل جني أكبر قدر ممكن من المال وامتصاص كل شيء من اللاعبين على الصعيد البدني".

ويرفض كروس فكرة إقامة دوري أوروبي بين أفضل الفرق في القارة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تزايد الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة.

وأردف بطل كأس العالم 2014 "في بعض الأحيان يكون من الجيد ترك الأشياء كما هي".

وأضاف "إذا كان هناك اتحاد للاعبين يمكنه أن يتخذ القرارات بشأن هذه الأمور، فلم نكن لنلعب دوري الأمم الأوروبية، أو كأس السوبر الإسباني في السعودية، أو كأس العالم للأندية بـ20 فريقا أو أكثر".

وانطلق دوري الأمم الأوروبية في 2018 في ظل انتقادات كثيرة من مدربي الأندية خوفا على لاعبيهم.

فيما أعلن الاتحاد الدولي تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات بمشاركة 24 فريقا، نسختها الأولى كان مقررا لها عام 2021 في الصيف في الصين.

لكن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اقترح نقل كأس العالم للأندية بنظامها الجديد لموعد لاحق بعد تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا رسميا للعام المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الدولي بيانا في مارس الماضي أكد خلاله موافقته على تأجيل بطولتي كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أمريكا للعام ذاته، وتنظيمهما خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2021 وهو موعد مونديال الأندية.

وقال إنفانتينو إن كأس العالم للأندية ربما يقام في وقت لاحق من نهاية عام 2021، أو في أحد عامي 2022 أو 2023.

وكشف فيفا في بيانه أنه ناقش مع الاتحاد الصيني لكرة القدم والحكومة الصينية تأجيل مونديال الأندية لتفادي أي أثر سلبي قد يحدث جراء تأجيل البطولة.