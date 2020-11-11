مزيد من الخيارات وصراع رقمي مع ربيعة.. لماذا يحتاج دفاع الأهلي لـ بانون

انضم بدر بانون إلى الأهلي ليفتح الباب أمام مزيد من الخيارات للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي أصبح لديه في مركز قلب الدفاع، بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، والثنائي المصاب محمود متولي وسعد سمير.

وما يميز الأهلي حاليا هو قدرة الفريق على استخدام قلوب الدفاع في مراكز أخرى مثل أيمن أشرف ومحمود متولي عند تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، والاستفادة من جودة المغربي.

FilGoal.com يرصد أرقام بدر بانون لاعب الأهلي الجديد وما الذي سيضيفه اللاعب لدفاع الفريق.

يتفوق بانون على المستوى التهديفي فسجل 3 أهداف مع الرجاء في دوري الأبطال، عندما يسجل لا يخسر الرجاء فتعادل في مباراة وفاز في 2.

في 7 مباريات خاضها بانون بدءا من دور المجموعات لدوري الأبطال الفريق خسر معه 4 مباريات منها مواجهتي الزمالك، بينما غاب عن 3 مباريات بسبب الإصابة.

يسجل بانون هدفا بمعدل هدف لكل 187 دقيقة.

في المقابل لم يسجل مدافعو الأهلي أهدافا، سوى ياسر إبراهيم صاحب الهدف الثالث في شباك الوداد المغربي في إياب نصف النهائي.

التمريرات

في البداية يمتلك بانون رقما قياسيا في دوري أبطال إفريقيا، فهو أكثر لاعب تمريرا في مباراة واحدة في المسابقة برصيد 91 تمريرة، وكانت أمام فيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات.

يتفوق بانون أيضا على مستوى التمريرات ودقتها، وهو ما يساعد أكثر على بناء اللعب من الخلف والاستحواذ الذي ينتهجه بيتسو موسيماني.

المدافع المغربي يلمس الكرة 54 مرة في المباراة الواحدة، ودقة تمريراته تبلغ 85% في المباراة الواحدة.

يتفوق في ذلك على ياسر إبراهيم الذي تصل نسبة دقة تمريراته إلى 75% وأيمن أشرف 80% ورامي ربيعة 81%.

أرقام ينافسه فيها رامي ربيعة الذي لولا الإصابات لتفوق على المغربي.

ويمرر بانون 10.3 تمريرة إلى منتصف ملعب الخصم بنسبة دقة 71%، مقابل 8.9 تمريرة بنسبة دقة 68% لأيمن أشرف، و16.3 تمريرة لرامي ربيعة بنسبة دقة 75% والذي يتفوق على المغربي في تلك الجزئية.

ويرسل بانون كرات طولية بـ 3.1 تمريرة بنسبة دقة 50% في المباراة الواحدة، مقابل 1.6 لأيمن أشرف بنسبة دقة 35%، وياسر إبراهيم 3.3 تمريرة بنسبة دقة 50%.

ربيعة بدقة 49% بمعدل 4.7 تمريرة في المباراة الواحدة، عدد أكبر ونسبة دقة متساوية تقريبا.

دفاعيا

على المستوى الدفاعي خرج الرجاء في مباراتين دون أن تهتز شباكه رفقة بانون، إذ يستعيد الكرة من الخصم 1.6 مرة في المباراة ويشتت الكرة 3.1 مرة في المباراة.

ولم يتسبب أو يرتكب أخطاءً أدت لاحتساب ركلات جزاء أو استقبال أهداف.

بالنسبة لأيمن أشرف خرج الفريق في مباراتين بشباك نظيفة من 7 شارك بها، ويقطع الكرة بمتوسط 1.4 مرة في المباراة الواحدة ويشتت الكرة 1.3 في المباراة.

بينما يتفوق ربيعة ويستخلص الكرة من الخصم بمتوسط 2.6 في المباراة الواحدة ويشتت بمعدل 3.4 في المباراة.

أما ياسر إبراهيم معه الأهلي خرج في 3 مباريات بشباك نظيفة، ويقطع الكرة 1.3 في المباراة ويشتتها 5.3 مرة في المباراة.

فارق الطول والهدوء

يتفوق بانون في الالتحامات الثنائية نظرا لطوله الفارع وقدراته البدنية، يتفوق في المواجهات الثنائية 3.7 مرة في المباراة والتي يأتي منها الكرات الهوائية 2.1 في المباراة.

وكذلك أقل من يفقد الكرة بين الرباعي إذ يفقد الاستحواذ على الكرة في 7.3 في المباراة ويرتكب 0.1 خطأ في المباراة الواحدة في مقابل حصوله على 0.3، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء.

في الالتحامات الثنائية يفوز أيمن أشرف بـ 57% منها بـ 3 التحامات في المباراة منها 0.7 للكرات الهوائية بنسبة نجاح 38%، ويفقد الاستحواذ في 8.6 مناسبة للمباراة.

ويتفوق ربيعة بـ 5.3 التحام في المباراة منها كأكثر من بانون لكنه يفقد الكرة في 10.4 مرة بالمباراة ويرتكب 1.1 خطأ في المباراة.

ويأتي ياسر إبراهيم متفوقا على الجميع في الالتحامات الثنائية بمعدل 5.7 بنسبة 60% ووفي الصراعات الهوائية بنسبة 68% بـ 4.2 في المباراة، لكنه يرتكب 1.5 خطأ في المباراة ويحصل على 0.3 لصالحه.

أرقام قد تكون متقاربة خصوصا في ظل قوة المواجهات على المستوى الإفريقي لكنها تعطي موسيماني خيارات عديدة يختار بها التشكيل الأنسب للمباراة وتزيد من الصراع على مركز صار صعب المرأس في الأهلي مؤخرا في ظل الإصابات المتكررة والإيقافات.