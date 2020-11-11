صلاح: هذه نصيحتي للأباء من أجل مستقبل أبنائهم.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول نصيحة إلى الأباء بعدم التقليل من حلم أبنائهم ودعمهم ليحققوا الكثير خلال حياتهم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتحدث صلاح خلال حفل تكريمه من قبل اتحاد الكرة بكونه أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعدما ظفر به مع ليفربول خلال الموسم الماضي قائلا: "أنصح كل أب ألا يحبط أو يُقلل من حلم نجله، قصتي أكبر دليل على ذلك".

وأوضح "لقد أتيت من قرية بعيدة عن القاهرة وأستيقظ يوميا في الرابعة فجرا للذهاب للمران، حتى في المقاولون العرب كنت بديلا في البداية لكن تشجيع أسرتي ووالدي هو سبب ما أنا فيه الآن".

وأردف "والدتي كانت تريدني أن أتوقف عن لعب الكرة لكن والدي استمر في تشجيعي".

رسالة لجماهير الأهلي والزمالك

وعن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري علق صلاح "تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا شيء رائع خاصة أن المباراة على أرضنا وهذا لا يحدث كثيرا".

وأكمل "أنصح الجمهور بألا ينجرف لأي شيء خارج حدود الكرة، استمتعوا بالمباراة في حدود الكرة وليس أكثر من ذلك، وأتمنى أن يبارك جمهور الفريق الآخر لمن يفوز".

وأضاف "الناس تعرف من أريد أن يفوز".

وكان السؤال من تريد أن يفوز فأجاب صلاح ضاحكا "لن أستطيع القول".

محمد صلاح: تواجد الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال "شرف لنا".. وطبعا الناس عارفة أنا عايز مين يكسب 🤣#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/9gprzvh15q — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 11, 2020

وواصل صلاح " تأهل الأهلي والزمالك وبيراميدز لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية بالتأكيد سيكون له تأثيرا إيجابيا على المنتخب المصري".

وتابع "السنوات الأخيرة كانت صعبة ليس فقط لخسارة كأس أمم إفريقيا على أرضنا بل لتغيير الجيل".

وواصل "الجيل السابق توج بثلاث بطولات متتالية لكأس أمم إفريقيا ولم نلعب معهم كثيرا قبل اعتزالهم وهذا أثر علينا".

وأردف "أتمنى حاليا أن نتحسن ومع دعم الجمهور سنواصل العمل".

ويتواجد صلاح مع منتخب مصر حاليا استعدادا لملاقاة توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

عن حفل تكريمه

وعن حفل تكريمه "هذا شيء رائع أنه يأتي من بلدي".

وواصل "منذ الصغر أريد التحسن ومهما حدث فأريد التحسن والأفضل وأن أدفع نفسي للأمام".

وبسؤاله من الشخصيات التي تلهمه خلال مسيرته أجاب "دائما يتغيرون لكنني أحب زين الدين زيدان ورونالدو ولويس فيجو وفرانشيسكو توتي".

وأردف "عندما لعبت بجوار توتي شعرت إنني حققت أحد أحلامي".

وتابع "هناك أسماء ألهمتني في مصر لكنني أريد أن أنسى أي شخص، محمود الخطيب هنا معنا كان من ضمن الأسماء بالتأكيد".

وأضاف مازحا "مجدي عبد الغني بسبب ركلة الجزاء التي سجلها في هولندا".

وأتم "كذلك مدربي السابق ضياء السيد".

كلمة محمد صلاح من حفل تكريم اتحاد الكرة له #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/J9hy4oWbpG — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 11, 2020