مهاجم البرازيل: سألعب بكل قوتي أمام مصر للحفاظ على فرصة المشاركة في الأولمبياد

يستهدف إيفانيلسون مهاجم منتخب البرازيل الأولمبي الظهور بقوة في مواجهتي مصر وكوريا الجنوبية، من أجل التمسك بحلم الظهور في أولمبياد طوكيو.

وقال إيفانيلسون في تصريحات أبرزها موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "سأحاول بذل قصارى جهدي في مباراتي مصر وكوريا الوديتين، والاستفادة من الفرصة الانضمام للمنتخب الأولمبي، من أجل المشاركة في الأولمبياد".

وأضاف "المعسكر المقام في مصر قوي للغاية، فالمدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي يحب الضغط بقوة، هذه هي طريقة لعبه".

وأكمل مهاجم بورتو "سنلعب عدة مباريات قوية، ونحاول تحقيق نتائج إيجابية".

منتخب السليساو الأولمبي سيلعب مباراتين وديتين في القاهرة، الأولى أمام كوريا الجنوبية السبت المقبل، ثم ضد مصر يوم الثلاثاء.

وذلك ضمن خطة المنتخبات الأولمبية للاستعداد لأولمبياد في طوكيو 2021.

وكان شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قد أعلن في وقت سابق قائمته التي ضمت 28 لاعبا استعدادا للمباراتين.