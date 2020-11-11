خبر في الجول - فخر الدين بن يوسف يوقع مع الإسماعيلي

نجح نادي الإسماعيلي في الحصول على توقيع فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولي التونسي، ليستمر مع الدراويش في الموسم المقبل.

وكان بن يوسف قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع الدراويش قبل أن يقرر الرحيل.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي توصل لاتفاق مع بن يوسف ليوقع المهاجم التونسي على عقود انضمامه لصفوف الدراويش في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي عن الصفقة بشكل رسمي ومدة التعاقدات في الساعات القليلة المقبلة.

فخر الدين بن يوسف انضم لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية شهر يونيو بسبب انتهاء تعاقده رغم عدم انتهاء الموسم بسبب جائحة كورونا.

صاحب الـ29 عاما شارك مع الإسماعيلي في 5 مباريات. سجل فيهم هدفين.