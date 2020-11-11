الإسماعيلي ينتصر وديا برباعية

فاز الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد وديا اليوم الأربعاء على فريق أبو شحاتة استعدادا لخوض الموسم الجديد.

سجل الأهداف باتريك فييرا (هدفين)، وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم.

ودفع المدير الفني للدراويش ريكاردو خلال المباراة بتشكيلين مختلفين لاختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين الصاعدين لمعرفة من ستتم إعارته ومن سوف يستمر مع الفريق.

يذكر أن تلك المباراة هي الأولى لباتريك فييرا الذي انضم للإسماعيلي قادما من صفوف نجران السعودي.

وتعاقد الإسماعيلي خلال الانتقالات الجارية مع أري بابل، وأحمد مصطفى، ورضوان شريفي.