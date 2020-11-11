جاجو يعلن اعتزاله

أعلن الدولي الأرجنتيني فيرناندو جاجو اعتزال كرة القدم بعمر الـ 34 عاما.

فرناندو جاجو النادي :

لاعب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني أعلن اعتزاله عقب أيام قليلة من قيادة الفريق للوصول لدور الـ 16 من مسابقة كوبا سود أمريكانا.

جاجو تعرض لإصابة الرباط الصليبي في يناير الماضي وهي خامس إصابة قوية يتعرض لها خلال مسيرته الكروية منذ 2015 فقط.

وعاد للمشاركة في مباراتي بنيارول الأوروجوياني في كوبا سود أمريكانا كاملتين، ثم شوط وحيد أمام خيميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني في كأس الدوري محليا وأعلن اعتزاله.

وقال جاجو عبر حسابه على "إنستجرام": "أريد أن أخبركم أنني اتخذت القرار بإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف. بعد 15 عامًا من العمل، اخترت هذا المسار براحة البال والرضا التام".

"كما تعلمون جميعا، لقد عشت لحظات رائعة وحصلت على مهنة لم تكن حتى في أفضل أحلامي عندما كنت صبيا كنت أتخيلها. لقد مررت أيضا بلحظات صعبة، وإصابات متكررة أثرت عليّ خلال السنوات الماضية، لكنها بدورها علمتني وجعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم".

"أنا الآن لا أعاني من مشاكل جسدية، وقد حققت الأهداف التي حددتها لنفسي ولهذا قررت أن اعتزل، وأشعر بسعادة ترك كرة القدم، بقراري في الوقت المناسب".

وقال بابلو كافاليرو المدير الفني لـ فيليز لمحطة إذاعية محلية "فقدنا لاعبا مهما للغاية، لقد اتخذ قراره".

جاجو بدأ مسيرته مع بوكا جونيورز في 2004 ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2007 ورحل إلى روما معارا في 2011.

ثم بعدها انتقل إلى فالنسيا الإسباني ومنه إلى فيليز سارسفيليد وعاد إلى بوكا جونيورز مجددا لكن الإصابات أثرت على مشواره.

فتعرض منذ 2015 لإصابة قطع وتر أكيليس 3 مرات وجميعها لسوء الحظ أمام ريفر بليت في مباراة السوبر كلاسيكو.

وفي الوقت الذي اقترب فيه من إعلان اعتزاله عقب رحيله عن بوكا جونيورز وقع مرة أخرى مع فيليز سارسفيلد.

مع المنتخب الأرجنتيني كان جاجو ضمن المنتخب الذي وصل لنهائي كأس العالم 2014 وشارك أيضا في كوبا أمريكا 2007 و2011 و2015 وحاز على الميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008.