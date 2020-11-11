جاجو يعلن اعتزاله
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 18:33
كتب : FilGoal
أعلن الدولي الأرجنتيني فيرناندو جاجو اعتزال كرة القدم بعمر الـ 34 عاما.
فرناندو جاجو
النادي :
لاعب فيليز سارسفيلد الأرجنتيني أعلن اعتزاله عقب أيام قليلة من قيادة الفريق للوصول لدور الـ 16 من مسابقة كوبا سود أمريكانا.
جاجو تعرض لإصابة الرباط الصليبي في يناير الماضي وهي خامس إصابة قوية يتعرض لها خلال مسيرته الكروية منذ 2015 فقط.
وعاد للمشاركة في مباراتي بنيارول الأوروجوياني في كوبا سود أمريكانا كاملتين، ثم شوط وحيد أمام خيميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني في كأس الدوري محليا وأعلن اعتزاله.
وقال جاجو عبر حسابه على "إنستجرام": "أريد أن أخبركم أنني اتخذت القرار بإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف. بعد 15 عامًا من العمل، اخترت هذا المسار براحة البال والرضا التام".
"كما تعلمون جميعا، لقد عشت لحظات رائعة وحصلت على مهنة لم تكن حتى في أفضل أحلامي عندما كنت صبيا كنت أتخيلها. لقد مررت أيضا بلحظات صعبة، وإصابات متكررة أثرت عليّ خلال السنوات الماضية، لكنها بدورها علمتني وجعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم".
"أنا الآن لا أعاني من مشاكل جسدية، وقد حققت الأهداف التي حددتها لنفسي ولهذا قررت أن اعتزل، وأشعر بسعادة ترك كرة القدم، بقراري في الوقت المناسب".
View this post on Instagram
Les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión , elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción. Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles ,lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años , pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy . Ahora me encuentro sin problemas físicos , cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado , sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía, en el momento indicado. Agradezco a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes con los cuales compartí vivencias en diferentes instituciones . Agradezco a todos los hinchas , que hacen a este deporte único . Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún. Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera , pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia decidí hacerlo por este medio . El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre . Gracias por el apoyo y el cariño . Un abrazo para todos Fernando Gago
وقال بابلو كافاليرو المدير الفني لـ فيليز لمحطة إذاعية محلية "فقدنا لاعبا مهما للغاية، لقد اتخذ قراره".
جاجو بدأ مسيرته مع بوكا جونيورز في 2004 ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2007 ورحل إلى روما معارا في 2011.
ثم بعدها انتقل إلى فالنسيا الإسباني ومنه إلى فيليز سارسفيليد وعاد إلى بوكا جونيورز مجددا لكن الإصابات أثرت على مشواره.
فتعرض منذ 2015 لإصابة قطع وتر أكيليس 3 مرات وجميعها لسوء الحظ أمام ريفر بليت في مباراة السوبر كلاسيكو.
وفي الوقت الذي اقترب فيه من إعلان اعتزاله عقب رحيله عن بوكا جونيورز وقع مرة أخرى مع فيليز سارسفيلد.
مع المنتخب الأرجنتيني كان جاجو ضمن المنتخب الذي وصل لنهائي كأس العالم 2014 وشارك أيضا في كوبا أمريكا 2007 و2011 و2015 وحاز على الميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008.