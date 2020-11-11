هوفنهايم يعلن دخول الفريق بالكامل في حجر صحي بعد 7 حالات إيجابية بفيروس كورونا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني الدخول في حجر صحي بعد ظهور سبع حالات إيجابية بفيروس كورونا.

وتلقى النادي إخطارا بإيجابية حالتين جديدتين اليوم الثلاثاء وهما روبرت سكوف ومؤنس دبور.

وأصبح مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى الآن سبع حالات بينهم خمسة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز الفني وموظف مقرب من الفريق.

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ونتيجة لذلك أعلن هوفنهايم أن الفريق بالكامل سيخضع للحجر الصحي وسيظل معزولا إلى أجل غير مسمى.

وقال ألكسندر روزين مدير هوفنهايم في بيان صحفي: "لا يمكننا تفسير الموقف".

وأضاف "كنا نتبع بروتوكول الإجراءات الاحترازية بدقة منذ شهور، ومررنا بالوباء لأشهر دون وجود حالة واحدة إيجابية".

وأتم تصريحاته "يبقى النادي على اتصال وثيق بالسلطات الصحية المحلية".

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