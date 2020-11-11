مؤتمر أروابارينا: بيراميدز مشروع طموح ومغري لأي مدرب.. النادي يسعى لكتابة التاريخ

قال رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز الجديد إن مشروع فريقه طموح ومغري لأي مدرب خاصة وأن النادي يسعى لكتابة التاريخ وحصد البطولات. وذلك في مؤتمر تقديمه للصحفيين.

وصرح المدرب الأرجنتيني "أشعر بسعادة كبيرة لتولي تدريب الفريق، وأشكر الإدارة على ثقتها في قدراتي والتفاوض الذي كان سريعا، وخلال الجلسات توصلنا لاتفاق أسعدني حول مشروع النادي وطموحاته وأهدافه".

وواصل "سأحاول بذل كل الجهد لتحقيق الأهداف الموضوعة ولا يجب الحديث كثيرا فقط، نحتاج لبذل الجهد داخل الملعب، هناك مباريات وموسم صعب والدوري المصري قوي للغاية، وصعب، نتمنى الظهور بشكل مميز فيه".

وأكمل "يجب العمل بشكل جدي خلال المرحلة المقبلة، وعدم الالتفات للأحاديث، وأن ينصب تركيزنا على العمل فقط والاجتهاد من جانب اللاعبين".

وتابع "الاجتماعات بيني وبين الإدارة كان أكثرها فنيا بعيدا عن الأمور الإدارية".

وأكمل "الدوري المصري مهم جدا في المنطقة العربية وصاحب تاريخ طويل، فريقان منه يلعبان نهائي دوري الأبطال، وبيراميدز وصل نهائي الكونفدرالية، وبه عدد رائع من النجوم، فخور جدا بمشروعه وأهدافه المطلوبة وكانت سببا رئيسيا في التعاقد مع النادي".

وأردف "مشروع بيراميدز طموح للغاية ومغري لأي مدرب والنادي يسعى لكتابة التاريخ وحصد البطولات. المسؤولون أظهروا لي مدى الأهمية والجدية خلال المفاوضات، كنت سعيدا في الجلسات بالخطط الموضوعة والتي جعلتني متحمسا لتولي تدريب الفريق الساعي للمنافسة على جميع البطولات".

وواصل "جميع دوريات العالم بها إيجابيات وسلبيات، سأتحاج لبعض الوقت للتعرف على اللاعبين عن قرب وهو ما سيتوافر من خلال الاتصال اليومي بهم، إنهم لاعبين على مستوى عال وأتمنى تحقيق شيء إيجابي".

وأتم "ألقيت نظرة على اللاعبين ووجدت نوعية جيدة للغاية، التفاوض والتوقيع تما سريعا مع مسؤولي بيراميدز، سيتواجد معي 4 مساعدين في الجهاز المعاون بجانب محمود فتح الله وعمرو مختار".

وأعلن نادي بيراميدز رسميا عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بعقد يمتد حتى صيف 2022.

فيما صرح ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز خلال المؤتمر قائلا: "أشعر بسعادة للحصول على خدمات أروابارينا كمدرب للفريق، لأنه قادر على تحقيق أهداف وطموحات النادي في الموسم الجديد".

وواصل "أروابارينا يمتلك كل المواصفات التي نحتاجها في الفريق الأول، فالمعروف عنه شخصيته القوية وطريقة لعبه تتناسب معنا، وإنجازاته أيضا، فلقد توج بـ8 بطولات في 8 مواسم، سيساعدنا على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد".

وتابع "عمل في أكثر من نادي مشابه لنا، إنه مدير فني صغير في السن لكن تاريخه سيكون كبيرا كمدرب لبيراميدز والذي سيكون من أهم المحطات في تاريخه".

وأتم "هدفنا في بيراميدز دائما الاستقرار وبناء المستقبل، لذلك تعاقدنا معه لمدة موسمين، لأننا نستهدف الاستقرار ومقتنعون به، وقد يمتد العقد لأبعد من موسمين، نحاول التركيز على المدى البعيد وتوفير عامل الأمان له خلال عمله مع النادي".

وقرر نادي بيراميدز إنهاء تعاقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق السابق عقب خسارة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.