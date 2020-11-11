أروابارينا مدربا لبيراميدز حتى عام 2022

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وقرر نادي بيراميدز إنهاء تعاقد الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق السابق عقب خسارة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

المدرب البالغ من العمر 45 عاما كان أحد المرشحين لتولي تدريب الأهلي المصري قبل عدة أسابيع خلفا للسويسري ريني فايلر الذي رحل عن القلعة الحمراء وجاء بدلا منه بيتسو موسيماني.

وأنهى بيراميدز الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف.

يذكر أن أروابارينا قاد بوكا جونيوز لثنائية الدوري والكأس في 2015، والريان القطري للتتويج بكأس الشيخ جاسم في 2018، وشباب أهلي دبي للتتويج بكأسي رئيس الدولة والخليج العربي موسم 2018-2019.

وانتهت رحلة أروابارينا مع شباب الأهلي الإماراتي في مايو 2020.