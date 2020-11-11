غريب: كنت سأضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي.. وعدم قيده في ناد ليس مشكلته

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 15:51

كتب : FilGoal

هدف رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أنه كان ينوي استدعاء رمضان صبحي لمعسكر الشهر الجاري إذا خرج من حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

صرح غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "بالتأكيد كنت سأضم رمضان صبحي للقائمة، فهو قائد المنتخب، ومشكلة أنه لم يكن مقيدا في ناد حتى يشارك في المباريات وذلك بعد انتهاء إعارته في يونيو الماضي إنها ليست مشكلته".

وأضاف "رمضان لاعب دولي كبير وله أهميته، ومن الصعب عدم الاستفادة من خبراته".

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وأشار "هناك بعض اللاعبين انضموا وهم لا يلعبون في أنديتهم مثل محمد عبد السلام مدافع الزمالك، فهو لاعب مهم، ولكن أحيانًا ظروف النادي تحكم على لاعب أنه لا يشارك بانتظام".

وتابع "قلت للاعبين هذا العام استثنائي، من تتاح له فرصة اللعب في أي فريق، لابد أن يستغلها، فلا يهمني اسم النادي الذي تلعب له بل المشاركة".

وشدد شوقي غريب "صناعة اللاعب الدولي ليست سهلة، يغيب عنا هذا الشهر عناصر انضمت للفريق الأول لذا ستكون فرصة لإشراك لاعبين آخرين مثل صلاح محسن وناصر ماهر لإكسابهم خبرات دولية أكبر تمهيدا للاستفادة منهم في الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته "استكمال بطولة الدوري منح الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي أريحية في الخيارات بعد ظهور عناصر مميزة مع أنديتهم".

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