طبيب المنتخب يكشف عن الإجراءات الوقائية في معسكر الفراعنة

شرح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الإجراءات الوقائية الموضوعة على أعلى مستوي داخل معسكر المنتخب.

وقال أبو العلا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "الإجراءات الاحترازية موضوعة باستخدام أحدث البرتوكولات العالمية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، موضحا بوجود تشديدات صارمة ونظم عالية الجودة للكشف عن أي أعراض مبكرة وذلك بما يواكب احدث أنظمة أفضل فرق العالم".

وأضاف طبيب المنتخب "تلك الإجراءات تبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته بالتعرف على حالته الصحيه ومعرفة أي أعراض من خلال الإجابة علي أسئلة التطبيق الإلكتروني الصحي قبل الخروج من غرفته وذلك للاطمئنان علي سلامة الجميع"

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وأجرى جميع أعضاء الفريق مسحتين حتى الآن قبل بداية المعسكر المفتوح وأخرى قبل بداية المعسكر المغلق .

وأوضح أبو العلا "ناقشت تلك الإجراءات المطلوبة مع حسام البدري المدير الفني في حضور محمد بركات مدير المنتخب خلال فترة إقامة المعسكر والإرشادات اللازمة التي سيتبعها كل عناصر الفريق".

وأردف "هناك كشف دوري وقياس حراري على جميع اللاعبين وكافة أفراد المنتخب بالإضافة إلى تقليل الاختلاط وعزل تجمعات الفريق عن أماكن الزحام إلى جانب التعقيم".

وكشف أبو العلا عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري من مكافحة العدوى بالقصر العيني قبل بدء المعسكر بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال أي عدوي خلال تحركات الفريق وايضا خلال تجمعاته بفندق الإقامة، وذلك برفقة بركات وسيد معوض مدرب المنتخب وأنيس الشعلالي مدرب أحمال المنتخب.

وأكمل "تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافة الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية".

وأتم "الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الآن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي على مستوى العالم، تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وتساعد في تقليل مدة العلاج".

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.