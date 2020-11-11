طبيب المنتخب يكشف عن الإجراءات الوقائية في معسكر الفراعنة
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 15:48
كتب : FilGoal
شرح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الإجراءات الوقائية الموضوعة على أعلى مستوي داخل معسكر المنتخب.
وقال أبو العلا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "الإجراءات الاحترازية موضوعة باستخدام أحدث البرتوكولات العالمية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، موضحا بوجود تشديدات صارمة ونظم عالية الجودة للكشف عن أي أعراض مبكرة وذلك بما يواكب احدث أنظمة أفضل فرق العالم".
وأضاف طبيب المنتخب "تلك الإجراءات تبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته بالتعرف على حالته الصحيه ومعرفة أي أعراض من خلال الإجابة علي أسئلة التطبيق الإلكتروني الصحي قبل الخروج من غرفته وذلك للاطمئنان علي سلامة الجميع"
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وأجرى جميع أعضاء الفريق مسحتين حتى الآن قبل بداية المعسكر المفتوح وأخرى قبل بداية المعسكر المغلق .
وأوضح أبو العلا "ناقشت تلك الإجراءات المطلوبة مع حسام البدري المدير الفني في حضور محمد بركات مدير المنتخب خلال فترة إقامة المعسكر والإرشادات اللازمة التي سيتبعها كل عناصر الفريق".
وأردف "هناك كشف دوري وقياس حراري على جميع اللاعبين وكافة أفراد المنتخب بالإضافة إلى تقليل الاختلاط وعزل تجمعات الفريق عن أماكن الزحام إلى جانب التعقيم".
وكشف أبو العلا عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري من مكافحة العدوى بالقصر العيني قبل بدء المعسكر بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال أي عدوي خلال تحركات الفريق وايضا خلال تجمعاته بفندق الإقامة، وذلك برفقة بركات وسيد معوض مدرب المنتخب وأنيس الشعلالي مدرب أحمال المنتخب.
وأكمل "تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافة الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية".
وأتم "الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الآن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي على مستوى العالم، تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وتساعد في تقليل مدة العلاج".
ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.