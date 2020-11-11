تقارير: شكوك تحوم حول مستقبل رونالدو.. وشرط قد يتسبب في رحيله

يبدو أن مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس قد أصبح محل شك، إذ أن عدد من التقارير في إيطاليا تناقش مستقبله، في حين أن تقرير وحيد ألمح إلى شرط يسمح برحيله في الصيف المقبل.

صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قالت إن يوفنتوس ورونالدو يتفقان في المضمون على استمراره حتى تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا والنية لازالت كما هي.

أما صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فقالت إن رحيل كريستيانو رونالدو مرهون بشرط وحيد، وهو نتائج الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة: "إن لم تسر النتائج بالشكل الذي يتوقعه رونالدو، فسيبحث عن فريق آخر، وباريس سان جيرمان قد يكون وجهته المقبلة".

أما شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية فقالت إن يوفنتوس قد يدخل في صفقة تبادلية مع سان جيرمان، يرحل بموجبها رونالدو إلى الفريق الفرنسي مقابل انضمام نيمار إلى الفريق الإيطالي.

ويمتد تعاقد نيمار صاحب الـ28 عاما مع سان جيرمان حتى صيف 2022، فيما يمتد عقد رونالدو صاحب الـ35 عاما مع يوفنتوس لنفس المدة.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018 بمبلغ 117 مليون يورو.

النجم البرتغالي شارك بقميص يوفنتوس في 94 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 71 هدفا وصنع 19 آخرين.