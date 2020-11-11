حازم إمام للبدري: منح الشارة لصلاح؟ قرار يحتاج لأرض صلبة مثل الجوهري وحسن شحاتة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 15:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

انتقد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، حسام البدري المدير الفني للمنتخب بشأن ما تردد حول تفكير الأخير في منح شارة القيادة لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

قال إمام عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "البدري مدرب ذكي، لكن لا أعرف لماذا ترديد الكلام في الموضوع خلال هذه الفترة".

وأضاف "صلاح نجم النجوم، وأعتبره الأفضل في تاريخ الكرة المصرية لما حققه من إنجازات مع ليفربول، ولكن من المعروف أن ارتداء الشارة بالأقدمية".

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وواصل "لقد تم إثارة الموضوع في توقيت غريب، فالبدري تولى المسؤولية والدنيا ليست وردية بعد الخروج من كأس الأمم والتعادل في أول مباراتين بالتصفيات مما سبب حالة من التشكيك في الجهاز الفني".

واستطرد نجم الزمالك السابق "إنها خطوة لا يتخذها إلا مدرب مثل محمود الجوهري بعد صعوده بالمنتخب لكأس العالم أو حسن شحاتة بعد ما حققه من إنجازات على مستوى كأس الأمم، حينها لن يقدر أي لاعب على مناقشته ولن يعترض أحد، أما الآن فإن اللاعبين الكبار لن يتقبلوا الفكرة، وستكون ظلما لهم".

وأردف حازم إمام "كان من الممكن التفكير في منح الشارة لصلاح عندما (يكسر البدري الدنيا) ويكون واقفا على أرض صلبة والرأي العام يدعمه".

واستدرك إمام في ختام تصريحاته "كما أن صلاح لم يطلب ارتداء الشارة، والأمر ليس مهما بالنسبة له، إنه شيء من لا شيء بصراحة".

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