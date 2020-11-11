مؤتمر تقديم وادي: حققت طموحي منذ الصغر باللعب لناد كبير.. لدينا الإمكانيات للفوز بالدوري

قال محمود وادي مهاجم نادي بيراميدز الجديد إنه حقق طموحه منذ الصغر باللعب لناد كبير، مشيرا إلى أنه يطمح لحصد لقب الدوري مع فريقه ولديهم ما يكفي من الطموح والإمكانيات لتحقيق ذلك.

محمود وادي النادي : بيراميدز بيراميدز

وصرح وادي في مؤتمر تقديمه قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة للتواجد في بيراميدز، حققت طموحي منذ الصغر باللعب لناد كبير، المفاوضات تمت بكل سلاسة ولم تتطلب وقتا طويلا، سأبذل قصارى جهدي لإثبات نفسي".

وأضاف "سأحاول إثبات أنني إضافة قوية لنادي بيراميدز مثلما يمثل النادي إضافة قوية لي، سأبذل قصارى جهدي مع زملائي لتحقيق طموحات النادي والفوز بالبطولات".

وواصل "اخترت الانضمام إلى بيراميدز لـ3 أسباب، الأول الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها النادي، والثاني طموحي الذي توافق مع طموحه، والثالث الناحية الفنية، فالنادي يمتلك كوكبة كبيرة ومعروفة على مستوى الكرة العربية بشكل عام".

وأكمل "المنافسة ستكن شريفة مع زملائي، دودو الجباس وجون أنطوي يمتلكان خبرة كبيرة في الدوري المصري، أتمنى أن تكون المنافسة في صالح النادي ونحصد البطولات في الموسم الجديد".

وتابع "نحن قادرون على الفوز بالدوري، طموحنا المنافسة على البطولات ونمتلك الإمكانيات والطموح الكافي لتحقيق ذلك".

واستطرد "اللاعب الفلسطيني بشكل عام لديه القدرة ليثبت للعالم أجمع أنه قادر على أن يكون في أفضل الأندية، تألق اللاعبين الفلسطينيين لم يأت من فرغ، ابن فلسطين دائما ممتلئ بالتحدي والمنافسة، كنت أمتلك عروضا داخلية وخارجية لكنني فضلت بيراميدز للأسباب التي ذكرتها سلفا".

وكان بيراميدز قد أعلن يوم الأربعاء ضم وادي بعقد دائم يمتد حتى 2024 من المصري البورسعيدي.

وتحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في مؤتمر تقديم محمود وادي حول مدة التعاقد وطريقة سير المفاوضات.

وصرح بسيوني قائلا: "وقعنا معه لمدة 4 سنوات، وادي إضافة قوية للنادي وسعداء بوجوده معنا".

وواصل "قيمة التعاقد مرضية تماما ومناسبة والمصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط، المفاوضات كانت سهلة للغاية واللاعب وقع على العقود وفضل بيراميدز على عدة عروض".

وأكمل "كانت هناك عروض من الخليج ومن الدوري المصري واختار بيراميدز في النهاية، إنه واحد ضمن سلسلة من الصفقات والتعاقدات الجديدة التي تعاقد معها لدعم صفوفه في المرحلة المقبلة".

وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في مؤتمر تقديم محمود وادي إن اللاعب الجديد سيساعد النادي على التقدم وتحقيق أهدافه.

وصرح عيد قائلا: "سعداء بضم لاعب دولي وأفضل مهاجم في الدوري من وجهة نظري، وهو إضافة قوية لخط الهجوم".

وواصل "وادي لاعب فلسطيني وبالتالي سيكون محلي وليس أجنبي، وسيساعد النادي على التقدم وتحقيق أهدافه".

وأتم "كان هدفا لنا كونه يتميز بطول القامة وهداف بالفطرة والنادي سعيد بتواجده ضمن صفوفه".

وادي أصبح رابع صفقات بيراميدز خلال فترة القيد الحالية بعد رمضان صبحي من هدرسفيلد، وأحمد فتحي وشريف إكرامي ثنائي الأهلي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وكان وادي أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن المصري وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال وادي آنذاك: "سأفتقد النادي المصري، له فضل كبير علي أتوقع لو كنت انتقلت لناد آخر لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن".

وواصل "الانتقال لناد مثل بيراميدز هذه فكرة كبيرة تضع علي الكثير من الضغط أصبحت ملزما بتقديم أفضل ما لدي ذهبت له لصنع إنجازات جماعية وشخصية".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com في وقت سابق: "وقع محمود وادي على عقود انتقاله إلى بيراميدز بعد اتفاق النادي مع المصري على دفع مليون 20 مليون جنيه". (طالع تفاصيل تعاقد اللاعب مع بيراميدز كاملة)