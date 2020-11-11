بيراميدز: ضم بالوتيللي؟ تقارير ليس لها أساس من الصحة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

بالوتيللي

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز التقارير المتداولة عن اقتراب النادي من ضم ماريو بالوتيللي مهاجم منتخب إيطاليا.

ويعاني بالوتيللي من عدم الانضمام إلى أي نادي بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، وربطت تقارير ذلك باقترابه من بيراميدز.

وقال عمرو بسيوني في مؤتمر تقديم محمود وادي: "ضم بالوتيللي، تقارير ليس لها أساس من الصحة".

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وتابع "هناك تقارير غير صحيحة بشأن التعاقدات الجديدة وأرقام مبالغ فيها".

وأوضح "بيراميدز ضم لاعبين رائعين خلقا وتاريخا أحمد فتحي وشريف إكرامي في صفقة انتقال حر".

وكشف "كما تم انتقال رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي بمقابل مادي أقل مما كان معروضا عليه من أندية أخرى".

وأتم تصريحاته "أشكر مسؤولي المصري لتعاونهم في إنهاء صفقة محمود وادي بمقابل مادي جيد للغاية ومناسب وعلى أقساط".

بيراميدز ماريو بالوتيللي
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