الصفقة الرابعة.. بيراميدز يعلن ضم وادي حتى عام 2024

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 14:58

كتب : FilGoal

محمود وادي

أعلن نادي بيراميدز رسميا ضم محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي ليكون رابع صفقات الفريق خلال فترة القيد الحالية بعقد يمتد حتى صيف 2024.

ويقيم النادي مؤتمرا صحفية بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور مسؤولي بيراميدز للإعلان عن صفقة وادي.

وادي أصبح رابع صفقات بيراميدز خلال فترة القيد الحالية بعد رمضان صبحي من هدرسفيلد، وأحمد فتحي وشريف إكرامي ثنائي الأهلي بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

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وكان وادي أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن المصري وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال وادي آنذاك: "سأفتقد النادي المصري، له فضل كبير علي أتوقع لو كنت انتقلت لناد آخر لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن".

وواصل "الانتقال لناد مثل بيراميدز هذه فكرة كبيرة تضع علي الكثير من الضغط أصبحت ملزما بتقديم أفضل ما لدي ذهبت له لصنع إنجازات جماعية وشخصية".

وانضم وادي إلى المصري قادما من الأهلي الأردني قبل عامين.

وخاض صاحب الـ25 عاما مع المصري 75 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 10.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com في وقت سابق: "وقع محمود وادي على عقود انتقاله إلى بيراميدز بعد اتفاق النادي مع المصري على دفع مليون 20 مليون جنيه". (طالع تفاصيل تعاقد اللاعب مع بيراميدز كاملة)

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