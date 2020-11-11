فايلر: كنت أرغب في استكمال مشوار دوري أبطال إفريقيا لكن عائلتي في المرتبة الأولى

كشف ريني فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن رغبته في استكمال مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا لكن جائحة كورونا منعت ذلك خاصة وأن عائلته في المرتبة الأولى بالنسبة له.

ورحل فايلر في شهر أكتوبر بعد تفعيل بند يسمح له بذلك في التعاقد، وقرر العودة إلى سويسرا من أجل عائلته.

وقال فايلر في تصريحات لصحيفة HNl البلجيكية: "كورونا جعل كل شيء صعبا للغاية، تم تأجيل مسابقة إفريقيا مرارا وتكرار".

وتابع "في تلك الفترة بالكاد استطعت رؤية عائلتي، لهذا السبب قررت تفعيل شرط الرحيل في أكتوبر".

وكشف فايلر "على الرغم من أنني كنت أرغب في استكمال مغامرة دوري أبطال إفريقيا، لكن عائلتي وصحتي لا تزال تأتي في المرتبة الأولى في حياتي، وهذا أمر جيد".

وأضاف المدرب السويسري "الآن أنا استمتع بأسرتي وأطفالي سعداء للغاية بعودتي أخيرا، وأعدت اكتشاف مدى جمال الطبيعة بسبب قضاء الكثير من الوقت فيها".

وبالحديث عن مواجهة سويسرا وبلجيكا الودية مساء اليوم الأربعاء قال فايلر: "ستكون مباراة ممتعة، بلجيكا لديها فريق ممتاز مع مدرب قوي".

وتابع فايلر "بشكل عام أعتقد أن بلجيكا أقوى قليلا من سويسرا، ويريدون الانتقام من هزيمة 2-5 منذ عامين".

وبالحديث عن فترته في أندرلخت البلجيكي قال فايلر: "بالكاد أعرف أي شخص هناك، وهذا أمر مؤسف، لكني مازلت أتابع نتائج الفريق".

وأضاف "من الجيد أنه كان لي تأثير إيجابي على النادي، وأن تصبح بطلا في بلجيكا أمرا رائعا".

وعن إمكانية العودة للدوري البلجيكي من جديد قال: "ربما في يوم من الأيام سأكون مدرب مرة أخرى في ناد آخر طموح في بلجيكا، من يدري؟".

وتابع "لكن وضع خطط للمستقبل في هذا المجال ليس بالأمر السهل، لكن الدوري البلجيكي مثير للاهتمام لأن الأندية تعمل بشكل احترافي للغاية ويملك الكثير من الشباب الموهوبين".

وأتم تصريحاته "تعلمت في بلجيكا مدى أهمية متابعة هدفك باستمرار، نظرا لوجود العديد من أصحاب المصلحة في كرة القدم، وهذا ليس بالأمر السهل دائما".