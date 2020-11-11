سكاي: لاعبو روما لن ينضمون إلى منتخب إيطاليا

لن ينضم لاعبو روما إلى منتخب إيطاليا بسبب دخول اللاعبين في حظر صحي لإصابة 6 منهم بفيروس كورونا.

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن باولو فونسيكا المدير الفني قرر الحصول على تدريبات فردية فقط لتجنب الاتصال غير الضروري لمنع تفشي محتمل بسبب الفيروس.

وانضم ماراش كومبولا إلى قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا وهناك ستة لاعبين حالتهم إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن إصابة لورينزو بيليجريني وليوناردو وسبينازولا أدت إلى استبعادهم من المنتخب، كما لن ينضم بريان كريستانتي وجيانلوكا مانشيني بسبب الحظر الصحي.

وكانت البداية من إعلان إدين دجيكو مهاجم روما إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتستعد إيطاليا لخوض ثلاث مباريات في نوفمبر، أحدهما ودية أمام إستونيا ومباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا والبوسنة والهرسك.