موندو ديبورتيفو: برشلونة سيبيع فيربو في يناير.. وإنتر قد يكون مهتما بضمه

يسعى نادي برشلونة لبيع بعض من لاعبيه لتوفير المزيد من المال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة سيسعى لبيع ظهيره الأيسر جونيور فيربو صاحب الـ24 عاما خلال السوق الشتوية المقبلة، وإنتر ميلان قد يكون مهتما بضمه.

وكان أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان قد طلب ضم إيمرسون بالميري من تشيلسي، لكن النادي اللندني رفض الخطوة.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن إنتر قد يتحرك لضم ظهير برشلونة خلال يناير المقبل.

فيربو انضم إلى برشلونة قادما من ريال بيتيس في صيف 2019 بمبلغ 18 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2024.

وشارك فيربو حتى الآن في مباراتين فقط مع برشلونة في دوري الأبطال كبديل، ولم يلعب قط كأساسي أو بديل في الدوري خلال الموسم الجاري.

ولعب فيربو بقميص برشلونة في 25 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه وسجل هدفا وصنع هدفين.