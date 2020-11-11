باريس سان جيرمان: رونالدو؟ سوق الانتقالات فرص.. وأشياء غير طبيعية قد تحدث

فتح ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الباب حول إمكانية انضمام كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إلى فريقه، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات منوطة باستغلال الفرص. وذلك في جلسة سؤال وجواب نظمها ناديه.

وصرح ليوناردو قائلا: "لا يمكن أن نعلم ما الذي سيحدث في سوق الانتقالات".

وواصل "من يعرف، قد يستيقظ رونالدو يوما ما ويقول، أريد اللعب لفريق آخر".

وأكمل "حينها كم فريقا يمكنه أن يتكفل براتبه؟ ربما أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة فرق، إنها دائرة صغيرة وباريس سان جيرمان جزء منها".

وأتم "الوضع الحالي معقد للغاية بالنسبة للجميع، لكن سوق الانتقالات منوطة بالفرص، في بعض الأحيان تحدث أشياء غير طبيعية".

وكانت شبكة "توتوميركاتو ويب" الإيطالية قد قالت إن يوفنتوس يفكر في عقد صفقة تبادلية بضم نيمار من باريس سان جيرمان ورحيل رونالدو إلى الجهة الأخرى.

ويمتد تعاقد نيمار صاحب الـ28 عاما مع سان جيرمان حتى صيف 2022، فيما يمتد عقد رونالدو صاحب الـ35 عاما مع يوفنتوس لنفس المدة.