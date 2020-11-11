اتحاد الكرة لـ في الجول: تم رفض طلبنا بحضور الجمهور لمباريات الدورة الأولمبية الودية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 13:05

كتب : وليد الحسيني

لاعبو منتخب مصر الأولمبي بقناع "لا كاسا دي بابل"

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن رفض طلب حضور الجمهور لمباريات الدولة الأولمبية الودية التي تضم منتخبات مصر والبرازيل وكوريا الجنوبية.

وقال العطار لـ FilGoal.com: "تحدثنا مع الجهات الأمنية للحصول على موافقتها لحضور جماهير لمباريات الدورة الودية للمنتخب الأولمبي".

واستدرك "لكن تم رفض الطلب. المباريات ستقام في غياب الجمهور".

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ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا ضد كوريا الجنوبية غدا الخميس ثم ضد البرازيل يوم 17 نوفمبر.

وذلك ضمن خطة المنتخب الأولمبي للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، التي تأهل لها المنتخب بصفته بطلا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

المنتخب الأولمبي حلم طوكيو 2021
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