ديل بوسكي: سأختار ميسي وليس مارادونا.. ولن أقارن بين تشافي وإنييستا

فضل فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين على مواطنه الأسطورة دييجو مارادونا، كما رفض المقارنة بين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا أساطير منتخب بلاده.

وصرح ديل بوسكي عبر صحيفة "آس" الإسبانية قائلا: "سأختار ميسي، كل مرة تراه يكون جيدا جدا، يساهم كثيرا طيلة الوقت".

وعند سؤاله عن المقارنة بين تشافي وإنييستا رفض وقال: "يمكن لتشافي وإنييستا أن يلعبا في نفس الفريق، إنهما في نفس المنزلة تقريبا والطول، كلاهما مختلف، ولاعبان جيدان للغاية".

ديل بوسكي صاحب الـ69 عاما قاد ريال مدريد كمدرب للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسبانية مرة كما توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الأوربي مرة. بجانب بطولتي ليبروأمريكانا وإنتر كونتيننتال.

ونجح ديل بوسكي في قيادة منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010 كما توج معه ببطولة يورو 2012.

ديل بوسكي اختير كأفضل مدرب وطني 4 مرات بواسطة الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم في أعوام 2009 و2010 و2012 و2013 كما اختير أفضل مدرب في أوروبا مرتين وأفضل مدرب في العالم مرة.