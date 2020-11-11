تقرير أرجنتيني: لاوتارو أقرب للغياب عن مواجهة باراجواي

يقترب لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ومنتخب الأرجنتين من الغياب عن مواجهة بلاده أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان الأرجنتين

ولا يزال لاوتارو يعاني من مشكلة عضلية وهو ما قد يضطره للجلوس خارجا في المواجهة.

وكشفت قناة TyC سبورتس الأرجنتينية أن مهاجم إنتر يعاني من انزعاجات في عضلة الفخذ الخلفية.

وتعتبر تلك هي نفس المشكلة التي عانى منها اللاعب في فترة الإحماء أمام أتالانتا في أخر مواجهات الفريق بالدوري الإيطالي.

ولعب لاوتارو البالغ من العمر 22 عاما، مباراتي الأرجنتين الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم.

وسجل لاوتارو هدفا في فوز الأرجنتين بهدفين مقابل واحد أمام بوليفيا الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين أيضا فريق بيرو يوم 18 نوفمبر مع ختام التوقف الدولي.

ونجح منتخب الأرجنتين في حصد نقاطه كاملة خلال مباراتين من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.