كارباخال: آمل في العودة بعد التوقف الدولي.. وسنقاتل للفوز بالبطولات الـ4 التي ننافس بها

قال داني كارباخال مدافع ريال مدريد إنه يأمل في العودة إلى فريقه بعد نهاية فترة التوقف الدولي الجاري، مشددا على أن الملكي يسعى للفوز بكل البطولات التي ينافس بها حاليا.

وصر كارباخال لصحيفة ماركا الإسبانية قائلا: "أنا أتحسن، الرباط الداخلي تمزق بالكامل، عملية التعافي كانت تقدر بـ10 أسابيع ويوم الجمعة سيمر الأسبوع السادس".

وواصل"أنا بخير وألعب بالكرة وأعمل بقوة للعودة، آمل أن أكون متاحا بعد انقضاء فترة التوقف الدولي".

وأكمل "حينما تكون مصابا تعاني 10 أضعاف، لأنه لا يمكنك فعل أي شيء لمساعدة الفريق، كل مباراة تمثل نهائي بالنسبة لنا، هناك 38 مباراة، لكن كل ما تحاول فعله هو الحصول على ثلاث نقاط من كل مواجهة، والفرق لا تسامحك إن فزت".

وتابع "كل مدرب وفريق يبحثون عن الاستقرار الإيجابي لكن ذلك ليس أمرًا سهلا، تظهر الإصابات وفريق مثل ريال مدريد لديه لاعبين دوليين أكثر من المعتاد، وهناك مباريات دولية أكثر من المعتاد في أكتوبر ونوفمبر، هناك سفر وتركيز ولا يوجد وقت للراحة، لكن عليك أن تعود وتفكر في المباراة التالية، هذا العام لم تكن هناك استعدادات، لذا من الصعب الحفاظ على الاستقرار الفني لوجود تعب بدني ونفسي".

واستطرد "نحن مع المدرب وكزملاء متكاتفين سويا حتى الموت، فلسفة المدرب بالنسبة لنا أن نكون متحدين، للتأكد من أننا نسير في نفس الاتجاه، نحن نلعب في دوري الأبطال على سبيل المثال، سنسافر إلى إيطاليا ثم أوكرانيا ثم نواجه إشبيلية، تلك مباريات تتطلب الكثير، الفرق التي لا تلعب في أوروبا لديها أسبوع للاستعداد للمباراة يمكنهم الاستراحة والاستعداد بشكل أفضل".

وأتم"فكرتنا واضحة، سنقاتل على الألقاب الثلاثة الكبرى، وهناك بطولة رابعة في يناير، سنقاتل للفوز بها جميعا، أعتقد أننا في حالة بدنية جيدة، وآمل بداية من نوفمبر وديسمبر أن نمر بشهرين أو ثلاثة جيدين".

ريال مدريد أعلن مطلع شهر أكتوبر الماضي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب الإسباني يعاني من إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

وشارك كارباخال خلال الموسم الجاري في 3 مباريات صنع خلالها هدفا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن صاحب الـ28 عاما سيعود في الفترة بين نهاية نوفمبر وبداية شهر ديسمبر المقبل.