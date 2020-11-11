عصام مرعي يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. فتوح لقيادة الجبهة اليسرى

يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن ثنائية أحمد فتوح هو الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر ضد توجو.

أحمد فتوح النادي : سموحة مصر

ويلعب منتخب مصر ضد توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ثم يلعب مواجهة الجولة الرابعة يوم 17 من الشهر ذاته.

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر الذي يجب على حسام البدري المدير الفني للفراعنة الاعتماد عليه أمام توجو.

وقال عصام مرعي لـ FilGoal.com: "منذ فترة طويلة والمنتخب بلا معسكرات، لكن الأفضلية لفريقنا الذي يسافر مرة واحدة بينما توجو مرتين".

وأضاف "توفير طائرة خاصة يمنح أفضلية، ولا توجد مشكلة قوية، المشكلة الوحيدة أن المنتخب لم يخض لقاءات ودية واعتمد على مشاركة اللاعبين مع أنديتها فقط".

وتابع مرعي "لا أجد أي مبررر لمنع إقامة مباريات ودية ومعسكرات لإيجاد التجانس".

وشدد "يدب التركيز على اللاعبين الذين سيتم الفوز بهم وعدم إضافة عناصر جديدة لأنه لا بديل عن الفوز في المباراتين".

واختار مرعي تشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - الونش - حجازي - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - محمد النني

الوسط المهاجم: محمد صلاح - عبد الله السعيد - تريزيجيه

الهجوم: مصطفى محمد