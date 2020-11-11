طارق يحيى يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. ثنائية الونش وحجازي للدفاع

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 11:27

كتب : بسام أبوبكر

عبد الله السعيد - منتخب مصر

يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن ثنائية محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" هي الأنسب لقيادة خط دفاع منتخب مصر ضد توجو.

ويلعب منتخب مصر ضد توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ثم يلعب مواجهة الجولة الرابعة يوم 17 من الشهر ذاته.

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر الذي يجب على حسام البدري المدير الفني للفراعنة الاعتماد عليه أمام توجو.

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وقال طارق يحيى لـ FilGoal.com: "في الحقيقة تشعر أن المنتخب يعمل في الظل، لا أحد يسأل عنه، هل يجب أن يكون المدرب أجنبي حتى نهتم؟".

وأضاف "لا توجد أخبار أو تنويه أن المباراة يوم السبت، تخيل أن هناك من لا يعلم أن المنتخب سيلعب يوم السبت".

وشدد طارق يحيى "أصعب فترة للمنتخب المصري هي الفترة الحالية بداية من كورونا مرورا بالإصابات، ظروف قاسية للغاية جعلت الاختيارات محصورة".

وتابع "أنت تجد (قماشة) لاعبين مثل السنوات الماضية أصبح أمرا صعبا في ظل الظروف الحالية".

واختار يحيى تشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - الونش - حجازي - محمد حمدي

الوسط: طارق حامد - محمد النني

الوسط المهاجم: محمد صلاح - عبد الله السعيد - تريزيجيه

الهجوم: مصطفى محمد

منتخب مصر طارق يحيى
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