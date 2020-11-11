براهيم دياز: إبراهيموفيتش في عمر والدي لكنه لا يزال يحدث فرقا

يرى براهيم دياز أن زلاتان إبراهيموفيتش يثبت أنه لا قيمة للعمر في كرة القدم.

وأوضح لاعب ميلان المعار من ريال مدريد أن إبراهيموفيتش في عمر والده لكن لا يزال يحدث فرقا.

وقال دياز لقناة موفيستار بلاس: "إبراهيموفيتش في عمر والدي، لكنه يواصل إحداث فرق، ويظهر أنه لا عمر في كرة القدم".

وتابع "لدينا علاقة قوية، ويقدم لي نصائح جيدة ونتعامل بشكل جيد للغاية".

وأضاف دياز "القيام بدورك ليس كافيا، عليك دائما العمل بجدية أكبر معه، إنه يطلب الكثير وأنت تتحسن كثيرا".

وخاض دياز ثماني مباريات مع ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

وقال لاعب ريال مدريد المعار: "أنا أركز على ميلان وهنا لأبذل قصارى جهدي، المدينة جميلة للغاية وتأقلمت سريعا".

وأتم تصريحاته "نحن في صدارة ترتيب الدوري، والفريق قادر على المنافسة، نحن أقوياء وعلينا الاستمرار".