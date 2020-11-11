أمير توفيق يكشف آخر تطورات ملف المعارين في الأهلي

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - الجونة

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي عن آخر تطورات موقف اللاعبين المعارين من النادي والعائدين إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث أمير توفيق لقناة ناديه قائلا: "محمد فخري الأمور انتهت بالنسبة له بنسبة 90% للانتقال معارا للبنك الأهلي أما شادي رضوان مازال أمامه بعض الرتوش الأخيرة لإتمام إعارته".

وأكمل "الإعارات تفيد اللاعب فنيا ليشارك بشكل أكبر وماديا يستفيد النادي، مثلما أعرنا من قبل عمار حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار".

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وأردف "هذا أيضا يعطينا اريحية في قائمة الفريق في الموسم".

وأكمل "على سبيل المثال ناصر ماهر تألق مع سموحة وبناء عليه طلب بيتسو موسيماني مدرب الفريق عودته مع أكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف بالإضافة لعمار حمدي لكننا احترمنا رغبته لأنه يريد المشاركة بشكل مستمر للتواجد في أولمبياد طوكيو".

وعن أحمد ياسر ريان قال: "مازالت فرصه قائمة إن جاء له عرضا للإعارة فسوف ينتقل وإلا سوف يبقى معنا أيضا حال الحاجة الفنية له".

أما عن كريم يحيى المعار للاتحاد السكندري ومحمد عبد المنعم المعار لسموحة علق "كريم اختار نادي الاتحاد، هو لاعب جيد جدا وله مستقبل كبير ينتظره في الأهلي بعد سنة أو اثنتين".

وأضاف "محمد عبد المنعم أعير لسموحة ومازلنا نقيم موقفه بناء على قرار الجهاز الفني إما أن يعار مجددا لسموحة أو يعود للأهلي".

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