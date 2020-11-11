حكاية فايزة حيدر.. أول مدربة مصرية لفريق رجال في كرة القدم

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 01:03

كتب : أحمد العريان

فايزة حيدر

خبر أثار التساؤل بين الكثيرين حينما أعلن نادي إيديال جولدي تولي منصب المدرب العام لفريق الرجال لاعبة سابقة تُدعى فايزة حيدر.

التساؤلات لم تتوقف هنا بل لكون فايزة معتمدة من الاتحاد الإنجليزي للتدريب بالإضافة لأنها كانت قريبة في إحدى المرات من الانتقال لبرشلونة.

من هي فايزة حيدر؟ وكيف وصلت إلى تلك المكانة؟ المديرة الفنية لنادي إيديال جولدي تكشف كل أسرار حكايتها بنفسها في حوارها لـFilGoal.com.

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فايزة حيدر
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