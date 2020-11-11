الحضري: اعتزلت كرة القدم نهائيا ولن أعود للملاعب مرة أخرى

شدد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق أنه لن يعود للممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وقال عصام الحضري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا اعتزلت كرة القدم منذ فترة وأؤكد على ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف "لن أعود مرة أخرى للعب كرة القدم".

وعن أزمة شارة قيادة منتخب مصر قال: "نحن افتعلنا أزمة اسمها شارة القيادة في منتخب مصر رغم أن العرف منذ سنوات طويلة هو أن القائد هو أقدم اللاعبين وأحمد حسن استلم الشارة من حسام حسن ثم انتقلت لي ومن بعدي أحمد فتحي".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن أعتزل اللعب مع منتخب مصر حتى يحصل أحمد فتحي على شارة القيادة".