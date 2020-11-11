اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لبدء الموسم الجديد من الدوري

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

قال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة إن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل سيكون هو الأقرب لبدء الموسم الجديد من الدوري.

وتحدث جمال محمد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أعتقد أن الأسبوع الأول من ديسمبر سيشهد بداية الموسم الجديد من الدوري".

وعن مد القيد قال: "نعم قررنا مد القيد لـ30 نوفمبر لصالح الأهلي والزمالك اللذين يخوضان نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وأكمل "نهاية المرحلة الثانية من القيد في السادس من شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون فترة الانتقالات بين الدورين بعد ذلك بسبعة أسابيع".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في استاد القاهرة في 27 نوفمبر في استاد القاهرة.

يذكر أن كأس مصر لموسم 2019-2020 لم ينته حتى الآن، فيما انتهى الدوري قبل عدة أسابيع.

اتحاد الكرة في الدوري
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