اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لبدء الموسم الجديد من الدوري

قال جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة إن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل سيكون هو الأقرب لبدء الموسم الجديد من الدوري.

وتحدث جمال محمد علي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أعتقد أن الأسبوع الأول من ديسمبر سيشهد بداية الموسم الجديد من الدوري".

وعن مد القيد قال: "نعم قررنا مد القيد لـ30 نوفمبر لصالح الأهلي والزمالك اللذين يخوضان نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "نهاية المرحلة الثانية من القيد في السادس من شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون فترة الانتقالات بين الدورين بعد ذلك بسبعة أسابيع".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في استاد القاهرة في 27 نوفمبر في استاد القاهرة.

يذكر أن كأس مصر لموسم 2019-2020 لم ينته حتى الآن، فيما انتهى الدوري قبل عدة أسابيع.