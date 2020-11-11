البنك الأهلي: لقب الحصان الأسود هدفنا الموسم المقبل.. واتمنى أن يتخذ اتحاد الكرة قرارات مدروسة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

يرى حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي أن فريقه يستهدف حصد لقب الحصان الأسود في الموسم المقبل من الدوري المصري.

ويخوض البنك الأهلي موسمه الأول في الدوري المصري عقب تأهله ممثلا عن مجموعة الصعيد.

وقال هاشم: "سنكون الحصان الأسود في الدوري المصري الموسم المقبل، الصفقات التي ضمها الفريق تهدف للبقاء في المنطقة الدافئة في أول موسم وتقديم أداء يليق باسم الفريق، ومعنا مدير فني كبير مثل محمد يوسف".

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وأضاف عبر قناة صدى البلد عن انتقالات الفريق التي تمت: "ضممنا محمد كوفي وأحمد ياسر وعاصم صلاح وبهاء مجدي بشكل نهائي، وأحمد ياسين وشادي رضوان ومحمد فخري على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وعن إمكانية انتقال محمد ناجي جدو أوضح "لا أستطيع قول أنه قريب أو بعيد عن الانتقال للنادي خاصة في ظل الصراع بين الأندية على اللاعبين".

وتقدم هاشم بطلب لاتحاد الكرة عقب قراره بمد فترة القيد لـ 30 نوفمبر قائلا: "كان من المفترض أن يُبلغ اتحاد الكرة قبل يومين أو ثلاثة الأندية بقرار مد فترة القيد حتى لا يقع ضررا على الأندية بسبب ارتفاع الأسعار فكلما تطول مدة التفاوض تقل قيمة الصفقات وتترك بابا للأندية للتفاوض".

وأتم "بعض الأندية ضمت 4 أو 5 لاعبين مقابل 30 مليون نظرا لضيق الوقت، اتمنى أن يتخذ اتحاد الكرة قرارات مدروسة".

البنك الأهلي حمادة هاشم في الدوري
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