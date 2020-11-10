أحمد سامي: الأهلي صاحب القرار في إمكانية إعارة بانون وبيع جيرالدو

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - الإسماعيلي

أرجع أحمد سامي المدير الفني لسموحة إمكانية الحصول على خدمات بدر بانون على سبيل الإعارة وشراء جيرالدو إلى قرار الأهلي بشأن الثنائي.

جيرالدو دا كوستا

النادي : الأهلي

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

سموحة
الأهلي

وقال أحمد سامي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا كان لدى الأهلي نية في إعارة بدر بانون بالتأكيد سنحاول الحصول على خدماته".

وأضاف "بدر لاعب مميز ومدافع قوي ينقصه فقط اللعب بشكل جماعي أكبر ومستواه سيرتفع كثيرا مع الأهلي".

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وبسؤال عن إمكانية التعاقد مع جيرالدو رد قائلا: "الأهلي لم يتخذ قراره النهائي بشأن اللاعب ولكنه يمتلك سرعة كبيرة وإمكانيات جيدة وقابل للتطور في المستقبل".

وأتم تصريحاته "ولكن كلما يمر الوقت نتعاقد مع لاعبين في المركز ذاته وهذا قد يجعل إمكانية ضم جيرالدو صعبة".

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي ومنتخب المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما أتم الاتفاق مع اللاعب وناديه.

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