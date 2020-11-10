الجنايني: أشهد أمام الله أنني لم أجامل أي طرف على حساب آخر

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

مؤتمر افتتاح الدورة الأولمبية الودية في مصر

شدد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم على أنه لم يجامل أي طرف على حساب آخر.

وقال الجنايني في مقابلة مع قناة أون تايم سبورتس 2: "أشهد أمام الله أنني لم أجامل أي طرف فقط وضعنا لوائح وطبقناها على الجميع".

وأضاف "واجهنا صعوبات كبيرة لإعادة الدوري ومجهودنا توج بالنجاح بتأهل الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا معا لأول مرة في التاريخ".

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وأكمل "هناك محاولات مستمرة لنقل مباراة نهائي إفريقيا إلى استاد القاهرة بدلا من برج العرب".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون نهائي إفريقيا مباراة تليق بقيمة مصر والكبيرين الأهلي والزمالك وأن تخرج بروح رياضية ومستوى فني مميز".

عمرو الجنايني اتحاد الكرة الأهلي الزمالك
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