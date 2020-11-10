عنتر لـ في الجول: طلبت الرحيل من الزمالك للمشاركة.. واخترت المصري لأنه فريق جماهيري كبير

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 23:17

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عنتر

شدد محمد عنتر لاعب النادي المصري أنه اختار الانتقال للفريق البورسعيدي لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأعلن النادي المصري التعاقد مع محمد عنتر قادما من الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال عنتر لـFilGoal.com: "تنازلت عن جزءا من مستحقاتي لدى الزمالك وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه للنادي الأبيض صاحب الفضل الكبير علي".

أخبار متعلقة
الصفقة السادسة - المصري يضم محمد عنتر من الزمالك المصري: اقتربنا من ضم عنتر بنسبة 75%.. ومهاجم تونسي "مفاجأة" لتعويض وادي مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري يتواصل مع عنتر

وأضاف "أنا من طلبت الرحيل عن الزمالك للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي وعقب وصول عرض المصري وافقت سريعا".

وأكمل "اخترت المصري لأنه فريق كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة وأطمح في تقديم نفسي بشكل أفضل معه".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للزمالك في نهائي إفريقيا والفوز بلقب البطولة وأشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وكل اللاعبين والجميع على الفترة التي قضيتها بين جدران النادي".

الزمالك محمد عنتر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
10 نوفمبر 1988.. عندما وُلد ميلان ساكي في ضباب بلجراد 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
عنتر لـ في الجول: طلبت الرحيل من الزمالك للمشاركة.. واخترت المصري لأنه فريق جماهيري كبير 21 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يطلب استعارة محمد عبد السلام من الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
بلماضي: لاعبو الجزائر مصممون على تحطيم رقم منتخب مصر القياسي 32 دقيقة | إفريقيا
أبو ريدة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي ويكمل مسيرته بـ فيفا 45 دقيقة | إفريقيا
الصفقة السادسة - المصري يضم محمد عنتر من الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش يعلن رحيل عبد الحميد بسيوني وتعيين طارق العشري ساعة | الدوري المصري
استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي بعد ساعات من تصريحاته العنصرية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي الخميس 2 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 3 القاهرة تحبس أنفاسها.. مصر تنضم لقائمة شرف لا تضم سوى 10 دول 4 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان
قد ينال إعجابك