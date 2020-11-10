عنتر لـ في الجول: طلبت الرحيل من الزمالك للمشاركة.. واخترت المصري لأنه فريق جماهيري كبير

شدد محمد عنتر لاعب النادي المصري أنه اختار الانتقال للفريق البورسعيدي لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأعلن النادي المصري التعاقد مع محمد عنتر قادما من الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال عنتر لـFilGoal.com: "تنازلت عن جزءا من مستحقاتي لدى الزمالك وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه للنادي الأبيض صاحب الفضل الكبير علي".

وأضاف "أنا من طلبت الرحيل عن الزمالك للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي وعقب وصول عرض المصري وافقت سريعا".

وأكمل "اخترت المصري لأنه فريق كبير وله قاعدة جماهيرية كبيرة وأطمح في تقديم نفسي بشكل أفضل معه".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للزمالك في نهائي إفريقيا والفوز بلقب البطولة وأشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وكل اللاعبين والجميع على الفترة التي قضيتها بين جدران النادي".