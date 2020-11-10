طلائع الجيش يعلن رحيل عبد الحميد بسيوني وتعيين طارق العشري

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 22:11

كتب : أحمد شاكر

طارق العشري - الزمالك - المصري

أعلن نادي طلائع الجيش عبر FilGoal.com رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب النادي وتعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل.

وقال أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي: "عبد الحميد بسيوني أدى مهمته على أكمل وجه وكل الشكر والتقدير والاحترام له".

وتابع "كان لديه مهمة الموسم الماضي ولم يقصر على الإطلاق وأتمها بنجاح".

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وأتم "طارق العشري سيكون المدير الفني الجديد".

بسيوني البالغ 48 عاما قاد الجيش في 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4، وأنهي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 41 نقطة.

فيما قال طارق العشري لـ FilGoal.com: "تعاقدت مع طلائع الجيش بشكل رسمي".

وأضاف "وقعت على تعاقد يمتد لمدة موسم".

وأكمل "أول مران سأخوضه مع الفريق سيكون غدا الأربعاء".

وكان طارق العشري قد تولي مهمة حرس الحدود على مرتين والذي هبط للقسم الثاني والمصري البورسعيدي الموسم المنصرم.

بينما تعاقب على تدريب طلائع الجيش الموسم الماضي كل من البرازيلي سيرجيو فارياس ثم طارق يحيي وعبد الحميد بسيوني الذي أنهى الموسم.

وستكون مهمة العشري الأولى مع طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بعدما أقصى الفريق سابقا بيراميدز من ربع النهائي بركلات الترجيح.

وينتظر طلائع الجيش الفائز من مواجهة الزمالك ونادي مصر.

طارق العشري عبد الحميد بسيوني في الدوري طلائع الجيش
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