فاروق جعفر يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد توجو.. رباعي الزمالك أساسي وحيرة في حراسة المرمى

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 21:24

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر ضد ليبيريا

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن ثنائية محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" هي الأنسب لقيادة خط دفاع منتخب مصر ضد توجو.

محمود علاء

النادي : الزمالك

مصر

ويلعب منتخب مصر ضد توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ثم يلعب مواجهة الجولة الرابعة يوم 17 من الشهر ذاته.

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية السابقين عن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر الذي يجب على حسام البدري المدير الفني للفراعنة الاعتماد عليه أمام توجو.

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وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "البدري يمتلك الكثير من الخبرات ويستطيع إخراجها من أجل جمع 6 نقاط من مباراتي السبت والثلاثاء".

وأضاف "التعامل مع مباراتين في 3 أيام من قبل مدير فني يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين سيساعده، بالإضافة على أننا سوف نواجه فريقا ليس شرسا وفي المقابل منتخبا يمتلك مجموعة مميزة من المحترفين".

وأكمل "كما أن الكثير من المنتخبات لم تتجمع قبل فترة طويلة مثلنا ولا مشكلة من ذلك".

وأكد جعفر "أما بالنسبة للتشكيل يجب أن يختار البدري المجموعة التي ستحقق الفوز دون النظر للأسماء ومن الوارد اختلاف تشكيل المباراة الأولى عن الثانية".

واختار جعفر تشكيل يتكون من:

المرمى: (الشناوي أو أبو جبل)

الدفاع: أحمد توفيق – محمود علاء – الونش – أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – تريزيجيه.

الهجوم: مصطفى محمد.

وفسر فاروق جعفر اختياراته قائلا: "في حارسة المرمى محمد الشناوي أو أبو جبل الثنائي يقدم مستوى مميز في الفترة الماضية".

وواصل ""ثنائية علاء والونش في الزمالك تقدم مستوى مميز في الفترة الماضية لذلك هما الأفضل معا".

وأشار "أما في خط الوسط طارق حامد والسولية هما الأفضل في الموسم الحالي في مصر وفي هذه المباراة نحتاج للزيادة الهجومية والتسديد من خارج منطقة الجزاء وهذا ما يفعله السولية ولا يقلل أيضا من محمد النني الذي يظهر بمستوى مميز مع أرسنال".

وأتم تصريحاته "أما مصطفى محمد يمر بفترة ارتفاع في المعنويات ويريد إثبات ذلك من خلال منتخب مصر لذلك هو الأنسب لقيادة الهجوم".

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