صلاح يشارك في تدريبات منتخب مصر لأول مرة منذ 16 شهرا

شارك محمد صلاح نجم ليفربول في تدريبات منتخب مصر مساء الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ 16 شهرا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة توجو مرتين الأسبوع المقبل، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021.

صلاح لم يشارك في أي تدريب لمنتخب مصر منذ نهاية مشوار الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية بمصر في يوليو 2019.

بعد ذلك، أقيل الجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري، وتم تعيين حسام البدري على رأس الجهاز الفني.

خلال فترة البدري حضر صلاح لمعسكر المنتخب في مناسبة واحدة لتقديم تقارير طبية تفيد بإصابته مع ليفربول في نوفمبر 2019.

تم استدعاء صلاح لمعسكر الفريق في مارس الماضي استعدادا لملاقاة توجو، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون إقامة المعسكر ومواجهة المنتخب التوجولي.

تدريب الثلاثاء شهد حضور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

خلال اللقاء أكد أشرف صبحي ثقته الكبيرة في كل لاعبي المنتخب والجهاز الفني، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الإفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم القادمة.