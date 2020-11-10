الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة يدعو الخطيب وحسن حمدي لحفل تكريم صلاح

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 - 20:40

كتب : أحمد الخولي

الاهلى الخطيب حسن حمدي

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن تلقي ناديه دعوة لحضور الرئيس الحالي محمود الخطيب والسابق حسن حمدي لحفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وقال مرجان لـFilGoal.com: "تلقينا الدعوة للخطيب وحسن حمدي وقررا تلبيتها بالطبع للاحتفاء بأسطورة الكرة المصرية محمد صلاح".

وأضاف "كما يرغب الخطيب وحسن حمدي في دعم لاعبي منتخب مصر قبل المباراتين الهامتين أمام توجو".

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وينوي اتحاد الكرة تكريم صلاح بعدما أصبح أول لاعب مصري يظفر بلقب الدوري الإنجليزي وذلك بعدما توج به مع ليفربول قبل عدة أشهر.

ويواجه منتخب مصر منافسه توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

محمود الخطيب حسن حمدي صلاح الأهلي اتحاد الكرة
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